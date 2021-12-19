وزير الخارجية: الشعب الأفغاني يواجه أزمة إنسانية.. وندعو لوضع آلية للمساعدة العاجلة

تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: إن الشعب الأفغاني يواجه حاليًا أزمة إنسانية ملحة، مؤكدًا أن تدهور الوضع الإنساني في أفغانستان يؤثر سلبًا على الاستقرار الإقليمي.

وأكد وزير الخارجية، خلال أعمال مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي بشأن أفغانستان، على ضرورة احترام حقوق الإنسان في أفغانستان ونبذ التطرف، داعيًا لوضع آلية لتقديم المساعدة العاجلة للشعب الأفغاني.

وبادرت المملكة بصفتها الرئيس الحالي لقمة منظمة المؤتمر الإسلامي إلى عقد الدورة الاستثنائية، لمناقشة الوضع في أفغانستان.

وتستضيف العاصمة الباكستانية إسلام آباد، اليوم، جلسة استثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي من أجل إطلاق إطار عمل للتعاون، وتجنب أزمة إنسانية تلوح في الأفق في أفغانستان.