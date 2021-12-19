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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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إجراء جديد من «تقويم التعليم» لإيقاف التلاعب في الاختبارات

إجراء جديد من «تقويم التعليم» لإيقاف التلاعب في الاختبارات
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر، أن هيئة تقويم التعليم والتدريب، تعمل على التعاقد مع شركة متخصصة بتقنية المعلومات، لتوفير تطبيق إلكتروني متكامل مع خدمة التحقق من هوية المختبر من خلال الخصائص الحيوية (البصمة) لمختبري الاختبارات المحوسبة، وذلك لمنع دخول شخصية غير المختبر الأصلي لتأدية الاختبار.

وترغب الهيئة، وفقا لصحيفة “الوطن”، في توفير تطبيق إلكتروني متكامل مع خدمة التحقق من هوية المختبر من خلال الخصائص الحيوية، وذلك في مراكز الاختبارات المحوسبة، من خلال الربط مع قاعدة بيانات مركز المعلومات الوطني.

ويرجع سبب تسمية الاختبارات بـ«المحوسبة» كونها تنفذ عبر جهاز الحاسب الآلي وليس على الورق المعتاد في الاختبارات التقليدية.

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