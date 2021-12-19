رئيس البرلمان اللبناني: نحن ذاهبون إلى الأسوأ

تواصل – وكالات:

قال رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري: إن عدم التحرك بشكل سريع لمعالجة الأزمات المتراكمة في لبنان، سيؤدي إلى مخاطر كبيرة.

وأوضح بري أن الاهتمام الدولي الكبير بإجراء الانتخابات النيابية، أمرًا طبيعيًا، وأنه من الضروري إجراء هذه الانتخابات، مؤكدًا تحديد مسار الأمور خلا أيام.

وتوقع قرب صدور قرار المجلس الدستوري بخصوص الطعن المقدم من قبل “التيار الوطني الحر” حول قانون الانتخابات، مشيرًا إلى أن الأسبوع المقبل يحمل مواعيد مهمة من شأنها أن تحرك المياه الراكدة،حسب “الشرق الأوسط”.

وقال “بري”: ” يجب العمل بجدية من أجل معالجة الأوضاع التي يمر بها اللبنانيون، وإلا فإننا ذاهبون نحو الأسوأ”.