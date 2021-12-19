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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

رئيس البرلمان اللبناني: نحن ذاهبون إلى الأسوأ

رئيس البرلمان اللبناني: نحن ذاهبون إلى الأسوأ
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تواصل – وكالات:

قال رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري: إن عدم التحرك بشكل سريع لمعالجة الأزمات المتراكمة في لبنان، سيؤدي إلى مخاطر كبيرة.

وأوضح بري أن الاهتمام الدولي الكبير بإجراء الانتخابات النيابية، أمرًا طبيعيًا، وأنه من الضروري إجراء هذه الانتخابات، مؤكدًا تحديد مسار الأمور خلا أيام.

وتوقع قرب صدور قرار المجلس الدستوري بخصوص الطعن المقدم من قبل “التيار الوطني الحر” حول قانون الانتخابات، مشيرًا إلى أن الأسبوع المقبل يحمل مواعيد مهمة من شأنها أن تحرك المياه الراكدة،حسب “الشرق الأوسط”.

وقال “بري”: ” يجب العمل بجدية من أجل معالجة الأوضاع التي يمر بها اللبنانيون، وإلا فإننا ذاهبون نحو الأسوأ”.

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