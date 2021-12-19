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مشادة كلامية على «فيسبوك» تنتهي بجريمة قتل في الشارع

مشادة كلامية على «فيسبوك» تنتهي بجريمة قتل في الشارع
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت إحدى القرى شمال مصر، جريمة مروعة، حيث لقي شاب مصرعه على يد جاره بعد مناوشات كلامية بينهما على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تطورت إلى مشاجرة في الشارع.

وفي التفاصيل، عُثر على جثة شاب ملقاة على قارعة الطريق، وذلك إثر مشاجرة مع جاره بدأت من فيسبوك وانتقلت إلى الشارع وانتهت بجريمة قتل بشعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغًا من أهالي القرية، يفيد بالعثور على جثة شاب يبلغ من العمر 24 عامًا، لقي مصرعه على يد جاره، حيث طعنه في رقبته بزجاجة، إثر مشاجرة بينهما أودت بحياته.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على المتهم، تمهيدًا لمحاكمته.

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