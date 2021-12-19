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تفاصيل العثور على طفل الدمام المفقود.. ومفاجأة بشأن سبب اختفائه (فيديو)

تفاصيل العثور على طفل الدمام المفقود.. ومفاجأة بشأن سبب اختفائه (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

كشف مراسل قناة “الإخبارية”، أنه تم العثور على طفل الدمام المفقود بعد غيابه بسبب خلاف عائلي، أمس السبت.

وأوضح، أن الحادثة وقعت بعد صلاة عصر أمس السبت، حيث حضرت والدة الطفل واستدعت ابنها وخرجت به من المنزل، حسب المعلومات المتوفرة.

وأضاف أنه بعد فقدان الطفل الذي لا يتجاوز الخمس سنوات، بدأ المصلون في البحث وأيضًا الجهات الأمنية ممثلة في شرطة غرب الدمام، ولله الحمد تم العثور عليه.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، فقد تم العثور على الطفل بعد صلاة المغرب، وسبب اختفائه هو خلاف بين الأب والأم.

 

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التعليقات (٢)اضف تعليق

  1. ٢
    ابو عبدالرحمن

    هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين

  2. ١
    ابو حنش

    هذه الافعال انتشرت والعياذ بالله