فيديو يحبس الأنفاس.. كيف هربت امرأة وطفلها من حريق مرعب في أمريكا؟

تواصل – وكالات:

وثق مقطع فيديو متداول، طريقة غريبة لهروب امرأة وطفل من مبنى شب فيه حريق مرعب في مدينة نيويورك الأمريكية.

وأظهر الفيديو الدخان الكثيف يتصاعد من نوافذ المبنى، فيما ظهر امرأة تتدلى من إحدى النوافذ قبل أن تمسك بأنبوب خارجي قريب، ثم تبعها الطفل ولحق بها نفس الطريقة، ليتمكنا من الهروب من الحريق الذي شب في الطابق الرابع من مبنى سكني في مانهاتن، حسب “سكاي نيوز”.

من ناحيتها، أكدت إدارة إطفاء نيويورك مصرع رجل في الحريق، الناجم عن اشتعال بطاريات دراجة كهربائية.

وأضافت أن العام الماضي شهد 44 حريقًا دون وفيات، و93 حريقًا نتج عنه 70 إصابة هذا العام، كان آخرها 4 وفيات ناجمة عن حرائق بطاريات الليثيوم.