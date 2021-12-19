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بالصور.. تعرّف على أفضل إصدارات هواتف سامسونج في 2021

بالصور.. تعرّف على أفضل إصدارات هواتف سامسونج في 2021
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تواصل – وكالات:

كشف موقع “سي نت”، عن قائمة جديدة بأفضل إصدارات هواتف شركة سامسونج لعام ٢٠٢١.

وقد تصدر القائمة جالكسي S21 ألترا 5G ، وضمت أيضا جالكسي S21 5G الأساسي، وإليكم باقي القائمة:

جالكسي S21 ألترا 5G

بفضل المعالج فائق الشحن واتصال 5G ودعم قلم S Pen ومهارات الكاميرا، يمثل سامسونغ غالاكسي S21 ألترا ذروة ما تقدمه سامسونغ في هواتفها.

جالكسي S20 FE

كانت سلسلة سامسونغ جالاكسي S20 في العام الماضي جيدة، لكن المجموعة الكاملة جاءت بسعر مرتفع ما يعني أنها كانت بعيدة المنال بالنسبة للكثيرين، ويعد الهاتف محاولة من سامسونغ لمعالجة هذا الأمر بهاتف يوفر تقنيات متطورة بما فيها معالج وكاميرا مميزة بسعر معقول.

جالكسي اس 21 بلس 5 جي

على عكس ألترا، لا يدعم S21 بلس قلم S Pen، وبه شاشة أصغر، ومع ذلك، فإنه يستخدم نفس المعالج وبطارية قوية ويدعم الـ 5G. وبسعر منخفص.

جالكسي S21 5G الأساسي

بفضل سعره المنخفض، يتميز غالاكسي S21 الأساسي بالمعالج القوي وشاشته الكبيرة واتصاله بشبكة 5G فائقة السرعة.

جالكسي نوت 20 ألترا 5G

يتميز بشاشته القوية والاتصال 5G وكاميرا، وقلم S-Pen ما يجعله خياراً مثلياً.

جالكسي Z فولد 3

يعد الجيل الأحدث جالكسي Z فولد 3، أكثر تطوراً، مع مواصفات أفضل، واتصال 5G وشاشة أكبر.

جالكسي Z فليب 3

Z فليب، هاتف قابل للطي إلى النصف ليصبح أصغر حجماً، ورغم فإنه يوفر شاشة كبيرة بحجم 6.7 بوصة، يمكنك طيها ليسهل وضعه في الجيب.

 

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