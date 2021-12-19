مفاجأة.. تناول البرتقال قد يضر بالصحة في هذه الحالات

تواصل – وكالات:

كشفت خبيرة التغذية يوليا بولوفينسكايا، عن مفاجأة خطر تناول البرتقال في بعض الحالات، ومدى تأثيره السلبي على صحة الإنسان.

ونصحت بعدم استهلاك كميات كبيرة من البرتقال، الذي ينتمي لفصيلة الحمضيات، وهي من المواد المسببة للحساسية القوية والضارة على الصحة العامة، وفق “سبوتنيك”.

وحذرت خبيرة التغذية من تناول البرتقال في حالة وجود أمراض الجهاز الهضمي، مؤكدة أيضًا أن ارتفاع حموضة البرتقال يمكن أن يضر بمادة الـ”مينا” التي تحافظ على الأسنان.

في الوقت نفسه، أوضحت أن البرتقال غني بفيتامين سي والفلافونويد، وينظم نمو الجسم وله تأثير مضاد للأكسدة، مشيرة إلى أنه يساعد على تقليل مستويات الكوليسترول وخفض ضغط الدم وتقوية جدران الأوعية الدموية.