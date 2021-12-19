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احذر.. 5 تمارين صباحية تضر بالعظام والعضلات

احذر.. 5 تمارين صباحية تضر بالعظام والعضلات
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تواصل – وكالات:

تعتبر التمارين الرياضية في بداية اليوم، من أهم العادات الصحيحة والمفيدة للجسم، فالإنسان الذي يداوم على الرياضة، يسطيع ممارسة حياته بشكل طبيعي وصحي طوال اليوم.

ومع أن ممارسة الرياضة والتمارين الصباحية مهم جدًا لصحة الإنسان، إلا أن هناك بعض التمارين التي يجب الابتعاد عنها وعدم ممارستها لأنها حسب الخبراء تسبب مخاطر صحية للعظام والعضلات، وفق “تايمز أوف إنديا”.

وحذر الخبراء من عدم ممارسة بعض “تمارين التمدد” الخطرة، وهي على النحو التالي:

1 – تمدد الجذع

الانحناء يمكن أن يؤثر على عضلات الظهر ويحد من الحركة، ويضغط على المفاصل، مما يسبب خطر كبير على الجسم.

2 – تمدد الظهر والكتف

يؤدي هذا التمرين إلى تقصير عضلات الصدر وإطالة عضلات الظهر المجهدة، ما يمكن أن يزيد انحناء الكتفين وضيق العضلات.

3 – ثني الساق

أكد الخبراء أن ثني الساق يمكن أن يؤدي إلى آلام في المفاصل والعضلات، وإلى حدوث ضغط يتسبب في عدة مشاكل صحية خطرة.

4 – التمدد أثناء الجلوس

أداء هذه التمرين قبل الجري قد يكون ضارًا لأوتار الركبة، ما يسبب الشعور بالألم والانزعاج.

5 – ربلة الساق

لا يؤدي تمرين تمدد ربلة الساق إلى ارتخاء العضلات المشدودة، بل إلى الشعور بالألم والإجهاد.

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