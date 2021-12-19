وظائف شاغرة في مشروع البحر الأحمر.. رابط التقديم

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أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

وأوضحت شركة البحر الأحمر، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير إنشاءات أول.

– مدير مشروع.

– مساعد تنفيذي.

– مدير التخطيط.

– مدير أول هندسة المناظر الطبيعية.

– مدير نمذجة معلومات البناء.

– مدير مشروع أول.

– مدير الإنشاءات.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)