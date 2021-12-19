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شاهد.. ماذا فعل “عنكبوت” في مؤتمر صحفي عن كورونا بأستراليا

شاهد.. ماذا فعل “عنكبوت” في مؤتمر صحفي عن كورونا بأستراليا
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تواصل – وكالات:

توقف مؤتمر صحفي لمسؤول في أستراليا، عن آخر تطورات فيروس كورنا، نتيجة اقتحام عنكبوت كبير منصة المؤتمر.

وأثناء عقد مسؤولة الصحة في كوينزلاند الأسترالية، إيفيت داث، المؤتمر الصحفي لمناقشة ضرورة تبنى الشركات لسياسات التطعيم الأخيرة الخاصة بكورونا، فوجئت بوجود عنكبوت كبير من فصيلة “الصياد” على المنصة، لتطالب الحضور أن تتدخلوا لإبعاده بسرعة، حسب “سكاي نيوز”.

من ناحيته، حاول مسؤول الصحة جون جيرارد، إبعاد العنكبوت ببعض الأوراق التي كان يحملها، حتى ابتعد العنكبوت واختفى عن الأنظار.

وأكملت مسؤولة الصحة المؤتمر، مؤكدة أن يوجد في أستراليا الكثير من العناكب الخطيرة، إلى جانب إصابات فيروس كورونا المستجد.

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