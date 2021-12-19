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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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توقعات «الأرصاد»: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 7 مناطق

توقعات «الأرصاد»: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 7 مناطق
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، الرياض ، القصيم ، حائل، والأجزاء الشرقية من منطقة الحدود الشمالية تمتد لتشمل الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 15-40 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر الى مترين يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية جنوبية شرقية بسرعة 20-42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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