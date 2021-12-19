بالفيديو.. إطلاق صافرات الإنذار بعد سقوط صواريخ على السفارة الأمريكية في بغداد

تواصل – وكالات:

شهد محيط السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، دوي لصافرات الإنذار بعد استهدافها بصاروخين على الأقل، صباح اليوم.

وأفادت وسائل إعلام عراقية نقلًا عن مصادر أمنية، أنه تم استهداف مقر السفارة بصاروخين، مشيرة إلى أنه لا توجد معلومات عن خسائر بشرية.

وأكدت أن القوات الأمريكية قامت بتفعيل منظومة الدفاع الـC-RAM، لصد الهجوم الصاروخي الذي شهدته المنطقة الخضراء، بشارع فلسطين شرق بغداد.

وأوضحت أن محيط السفارة تعرض إلى قصف بواسطة صاروخين “كاتيوشا”، حيث تم تفجير الأول بالجو بعدما اعترضه الدفاع الصاروخي الأمريكي، مؤكدة أن الثاني تسبب في أضرار مادية، حسب “العربية”.

يذكر أن أمريكا سبق لها وأن اتهمت جماعات موالية لإيران بالمسؤولية عن هذه الهجمات المتكررة، التي تستهدف سفارتها في العراق.