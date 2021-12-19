4 مناطق تسجل حرارة دون الصفر.. من الثلاثاء إلى الخميس

تواصل – فريق التحرير:
توقع المركز الوطني للأرصاد أن تسجل أربع مناطق درجات حرارة دون الصفر المئوي من الثلاثاء إلى الخميس القادم.
وقال المركز، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “درجات الحرارة الصغرى إلى مادون الصفر المئوي على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل من الثلاثاء إلى الخميس”.
وتابع المركز الوطني للأرصاد، أن الصقيع هو الطبقة الرقيقة من الثلج التي تتكون على الأسطح وتحدث بسبب انخفاض درجة الحرارة تحت الصفر المئوية المؤدية لتجمد الرطوبة.
🛑درجات الحرارة الصغرى إلى مادون الصفر المئوي على أجزاء من مناطق❄️#تبوك#الجوف#الحدود_الشمالية#حائلمن#الثلاثاءإلى#الخميس.
والتفاصيل غدًا بمشيئة الله#الأرصاد_مهمة_في_حياتناpic.twitter.com/EASr4bzUKX
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen)December 18, 2021