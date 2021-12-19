4 مناطق تسجل حرارة دون الصفر.. من الثلاثاء إلى الخميس

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن تسجل أربع مناطق درجات حرارة دون الصفر المئوي من الثلاثاء إلى الخميس القادم.

وقال المركز، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “درجات الحرارة الصغرى إلى مادون الصفر المئوي على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل من الثلاثاء إلى الخميس”.

وتابع المركز الوطني للأرصاد، أن الصقيع هو الطبقة الرقيقة من الثلج التي تتكون على الأسطح وتحدث بسبب انخفاض درجة الحرارة تحت الصفر المئوية المؤدية لتجمد الرطوبة.