الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

من عائلة واحدة.. مقتل 8 أطفال بانفجار لغم في دولة عربية

من عائلة واحدة.. مقتل 8 أطفال بانفجار لغم في دولة عربية
0

تواصل – وكالات:

تسبب انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، في وفاة 8 أطفال من عائلة واحدة غرب العاصمة الليبية طرابلس، كما أصيب آخرون حالاتهم خطيرة ومتوسطة.

وأوضحت صفحة وفيات بنغازي إن الأطفال جميعهم من عائلة واحدة، وهم أحفاد شخص يدعى التومي الحامدي الورشفاني، وفقا لـ”الوسط الليبية”.

من جهتها نشرت وزارة الداخلية على صفحتها عبر “فيسبوك” صورًا من تشييع جثامين الأطفال الذي شارك فيه عدد من القيادات الأمنية.

وشارك في تشييع جثامين الأطفال مدير أمن الجفارة العميد عبد الناصر الطيف، وعدد من رؤساء الأقسام والمراكز والوحدات وضباط وضباط الصف بالمديرية.

مواد ذات صلة

من هم الممنوعون من تناول اللبن الخاثر؟

من هم الممنوعون من تناول اللبن الخاثر؟

قتلى بينهم أطفال.. جريمة مروعة تهز أشهر عاصمة في أوروبا

قتلى بينهم أطفال.. جريمة مروعة تهز أشهر عاصمة في أوروبا

فيديو يحبس الأنفاس لطفلين يقفزان على حافة مبنيين شاهقين في الصين

فيديو يحبس الأنفاس لطفلين يقفزان على حافة مبنيين شاهقين في الصين

فوائد مذهلة.. أطعمة يُنصح بها لطلاب المدارس وتحذير للأمهات من هذا الأمر

فوائد مذهلة.. أطعمة يُنصح بها لطلاب المدارس وتحذير للأمهات من هذا الأمر

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة