من عائلة واحدة.. مقتل 8 أطفال بانفجار لغم في دولة عربية

تواصل – وكالات:

تسبب انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، في وفاة 8 أطفال من عائلة واحدة غرب العاصمة الليبية طرابلس، كما أصيب آخرون حالاتهم خطيرة ومتوسطة.

وأوضحت صفحة وفيات بنغازي إن الأطفال جميعهم من عائلة واحدة، وهم أحفاد شخص يدعى التومي الحامدي الورشفاني، وفقا لـ”الوسط الليبية”.

من جهتها نشرت وزارة الداخلية على صفحتها عبر “فيسبوك” صورًا من تشييع جثامين الأطفال الذي شارك فيه عدد من القيادات الأمنية.

وشارك في تشييع جثامين الأطفال مدير أمن الجفارة العميد عبد الناصر الطيف، وعدد من رؤساء الأقسام والمراكز والوحدات وضباط وضباط الصف بالمديرية.