شوارع حفر الباطن تتحول لبحيرات وبرك مياه بعد هطول أمطار غزيرة (فيديو)

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شهدت العديد من الأحياء بمحافظة حفر الباطن، خلال الساعات القليلة الماضية، هطول أمطار غزيرة تحولت معها الشوارع لبحيرات وبرك من المياه.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس، بمشيئة الله تعالى، سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة.

كما توقعت الأرصاد، هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض والأجزاء الشرقية من منطقة الحدود الشمالية كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وشملت توقعات الأرصاد، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.