وميض لحظي بناقلة وقود يودي بحياة شخص ويصيب آخر في تبوك (صور)

تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني في تبوك، مساء أمس السبت، حادث وميض لحظي تسبب في وفاة شخص وإصابة آخر بإحدى ورش حي الصناعية.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “باشر مدني تبوك حادث وميض لحظي بسبب أعمال الصيانة واللحام في ناقلة وقود بإحدى الورش في حي الصناعية، نتج عنه وفاة شخص وإصابة آخر”.