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«واتساب» يختبر ميزة جديدة مفيدة للمشرفين على المجموعات

«واتساب» يختبر ميزة جديدة مفيدة للمشرفين على المجموعات
«واتساب» يختبر ميزة جديدة مفيدة للمشرفين على المجموعات
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تواصل – فريق التحرير:

يعمل تطبيق واتساب على طرح ميزة جديدة مفيدة لمشرفي المجموعات، ويتم حاليًا اختبار الميزة على الإصدار 2.22.1.1 من أندرويد.

وبعد إطلاق هذه الميزة، سيكون بمقدور مشرفي المجموعات حذف كافة الرسائل التي كتبها المشاركون في المجموعة؛ وذلك في خاصية إضافية توفر الوقت والجهد على المشرفين.

وبعد القيام بالإجراء المطلوب من قبل المشرف في مجموعة الواتساب ستظهر في المجموعة عبارة “تم حذف هذه الرسالة من قبل المسؤول”، أي المشرف على المجموعة.

وأشار تطبيق واتساب إلى أن هذه الخاصية الجديدة تستهدف منح مشرفي المجموعات مزايا جديدة وتحكم أفضل في الرسائل التي تنشر على المجموعة التي يشرفون عليها.

ولفت تطبيق واتساب أنه يتم حاليا تجربة هذه الخاصية بشكل مكثف، وسيتم طرحها قريباً ضمن الإصدار 2.22.1.1 من آندرويد.

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