حريق هائل يلتهم ألف نخلة في السودان (فيديو)

حريق هائل يلتهم ألف نخلة في السودان

تواصل – وكالاتـ:

التهم حريق هائل، اندلع في أراضي قرية أرو جنوب وحدة عبري الإدارية بمحلية حلفا في الولاية الشمالية بالسودان قرابة ألف نخلة.

وتسبب الحريق المروع، في تلف قرابة 10 أفدنة من محصول الفول المصري والبصل في مناطق متفرقه نتيجة ارتفاع الحرارة في محيط الزراعة الشتوية جراء الحريق.

وأوضح معني الحسن عز الدين شاهد عيان من شباب القرية، أن أهل القرية لم يتمكنوا من إخماد الحريق بالرغم من مشاركة وحدة الدفاع المدني بعبري.

وأضاف عزي الدين، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية الرسمية، أن الرياح ساهمت في امتداد وتوسع الحريق بشكل كبير.