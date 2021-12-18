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طوق من «الضوء» يتشكل حول القمر.. ماذا يعني ذلك؟

طوق من «الضوء» يتشكل حول القمر.. ماذا يعني ذلك؟
طوق من «الضوء» يتشكل حول القمر.. ماذا يعني ذلك؟
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تواصل – فريق التحرير:

يلاحظ البعض في كثير من الأحيان، تشكل ضوء حول القمر على شكل طوق، في ظاهرة فلكية ربما تعبر عن حالة جوية مرتقبة.

وعلق الباحث في الطقس والمناخ عبدالله الثبيتي على الظاهرة بقوله: إنها من الظواهر الجوية، وتظهر على شكل طوق من الضوء يتشكل حول القمر”.

وأضاف الثبيتي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “كانوا قديمًا يستبشرون بها على قدوم حالة جوية طيبة والله أعلم”.

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