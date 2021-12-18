أول لقاء تليفزيوني مع أبناء محمد الشمري داخل المستشفى.. ماذا قالوا؟

تواصل – فريق التحرير:

نشرت قناة “العربية” مقطع فيديو جديد، عبر حسابها في “تويتر”، كشفت من خلاله تفاصيل الحالة الصحية لأبناء الراحل محمد الشمري، رحمه الله.

وقال ناصر براك الشمري “أبو حمد”، جد الأطفال “إن زوجة محمد الشمري وابنتيه وولده الأكبر يتلقون العلاج في مستشفى رفحاء العام، بينما الولدين الصغيرين حالتهما جيدة ولله الحمد.

وأضاف أبو حمد “الحكومة ما قصرت جزاها الله خير بتوصية أمير منطقة الحدود الشمالية، والمحافظ زارهم واطمأن عليهم وأوصى الكادر الطبي عليهم”.

وتابع ناصر براك الشمري “ننتظر الآن التحويل للرياض لاستكمال العلاج في مستشفى الحرس الوطني، وبإذن الله يقومون بصحة وعافية”.