تنبيه عاجل من «الأرصاد» و«الدفاع المدني» بشان الساعتين القادمتين

تواصل- فريق التحرير:

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تنبيهًا متقدمًا بناءً على تنبيه من المركز الوطني للأرصاد الجوية، بشأن الساعتين القادمتين.

وصدر عن المركز الوطني للأرصاد، تنبيه عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية يشمل ( القيصومة، النعيرية، حفرالباطن ) حتى الساعة 1 صباح يوم الأحد.

وشهدت محافظة حفر الباطن، سقوط أمطار وسيول غزيرة على عدة مناطق، أدت إلى إغراق الطرقات.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات توثق تجمعات الأمطار في عدة مناطق.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سقوط أمطار رعدية وغزيرة على عدد من المناطق، منها محافظة حفر الباطن.