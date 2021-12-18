الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

عمرها 46 عامًا.. وثيقة تاريخية بالموافقة على اتفاقية إعلامية وثقافية بين المملكة وقطر

عمرها 46 عامًا.. وثيقة تاريخية بالموافقة على اتفاقية إعلامية وثقافية بين المملكة وقطر
المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
0

تواصل – فريق التحرير:

نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، اليوم السبت، وثيقة تاريخية يعود تاريخها لأكثر من 45 عامًا، وتوثق الموافقة على الاتفاقية الإعلامية والثقافية بين المملكة وقطر.

وقال المركز، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن الوثيقة التاريخية عمرها 46 عامًا.

وأضاف المركز أن الوثيقة تظهر مرسومًا ملكيًا موقعًا من قبل الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ حينما كان نائبًا للملك بالموافقة على الاتفاقية الإعلامية والثقافية بين المملكة ودولة قطر.

مواد ذات صلة

شاهد.. فيديوهات سيول «حفر الباطن» تتصدر الترند في المملكة

شاهد.. فيديوهات سيول «حفر الباطن» تتصدر الترند في المملكة

مسؤول لبناني سابق: لا نية لوقف تهريب المخدرات إلى المملكة لهذا السبب

مسؤول لبناني سابق: لا نية لوقف تهريب المخدرات إلى المملكة لهذا السبب

رؤية المملكة كانت حاسمة.. الفوزان: «المثلية الجنسية» سبيل لانقراض البشر

رؤية المملكة كانت حاسمة.. الفوزان: «المثلية الجنسية» سبيل لانقراض البشر

ضبط 15,088 مخالفاً.. الداخلية تعلن حصاد جهود أسبوع

ضبط 15,088 مخالفاً.. الداخلية تعلن حصاد جهود أسبوع

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>