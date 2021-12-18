عمرها 46 عامًا.. وثيقة تاريخية بالموافقة على اتفاقية إعلامية وثقافية بين المملكة وقطر

تواصل – فريق التحرير:

نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، اليوم السبت، وثيقة تاريخية يعود تاريخها لأكثر من 45 عامًا، وتوثق الموافقة على الاتفاقية الإعلامية والثقافية بين المملكة وقطر.

وقال المركز، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن الوثيقة التاريخية عمرها 46 عامًا.

وأضاف المركز أن الوثيقة تظهر مرسومًا ملكيًا موقعًا من قبل الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ حينما كان نائبًا للملك بالموافقة على الاتفاقية الإعلامية والثقافية بين المملكة ودولة قطر.