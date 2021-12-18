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مسؤول لبناني سابق: لا نية لوقف تهريب المخدرات إلى المملكة لهذا السبب

مسؤول لبناني سابق: لا نية لوقف تهريب المخدرات إلى المملكة لهذا السبب
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تواصل- فريق التحرير:

قال الرئيس السابق لمكتب مكافحة المخدرات وتبييض الأموال في الجمارك اللبنانية، العقيد نزار الجردي إنه لا يوجد قرار سياسي بعد لوقف التهريب، عبر كل المعابر الشرعية منها وغير الشرعية.

وأضاف الجردي لـ”سكاي نيوز عربية”، أن غياب الماسحات الضوئية “scanners” وعدم إصلاح أو تجديد الموجود يؤكد هذا الأمر.

وبحسب الجردي، فإن حزب الله هو المسؤول اليوم، عن تهريب المخدرات إلى المملكة وبقية الدول.

وأضاف أن انهيار الليرة اللبنانية وتداعيات ذلك، على رواتب عناصر الجمارك، وبقية القوى الأمنية، أدى إلى إضعاف قدرة العناصر عن العمل، في الزخم السابق نفسه في تنفيذ المهمات.

وكان وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، قال في تصريحات مؤخرًا إن: “المطلوب منا هو اتخاذ إجراءات سريعة وعملية تثبت أن الحكومة اللبنانية تقوم بواجباتها بضبط الحدود، والمطار والمرفأ وكل المعابر”.

وأضاف مولوي، في تصريحات صحفية، قائلا:”يجب أن نصل إلى نتيجة للحد من التهريب الحاصل عبر لبنان، وأكدتُ كوزير للداخلية بأن هناك أكثر من عملية ستُكشف قريبا، وهناك عملية تهريب مخدر الكبتاغون كُشفت بالأمس وتم توقيف المعنيين بها”.

وتابع: “سنتابع القيام بالإجراءات، وسنعطي أجوبة عملية لما يحصل من تهريب، وما يمكن أن يهدد علاقتنا بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج، لذا يجب أن تكون إجاباتنا واضحة في هذا الشأن”.

ومضى قائلا: “المطلوب منا إجراءات سريعة وجدية، وسنتخذ إجراءات متلاحقة في هذا المجال، وسيكون لدينا اجتماعات متكررة بطلب من ميقاتي.. سنقوم بواجباتنا على أكمل وجه ولا نريد أن يُقال إن هناك مشكلة تتعلق بالتصدير وبالتهريب عبر لبنان، وإن الدولة اللبنانية لم تتخذ أي إجراء عملي”.

وعن عملية ضبط كمية من الكبتاغون، أضاف وزير الداخلية اللبناني”أطلب متابعة كل الإجراءات القضائية حتى لو كانت هذه المواد صُنعت خارج لبنان وأُدخلت إليه لتغيير الشركة وإعادة توضيبها، فإن أي شركة تتورط بهذه العملية سيُسحب ترخيصها وستتوقف عن العمل وسيُعلن عنها”.

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