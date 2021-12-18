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الصحة تكشف مفاجأة عن عادة شائعة حول علاقة «الكركديه» بخفض ضغط الدم

الصحة تكشف مفاجأة عن عادة شائعة حول علاقة «الكركديه» بخفض ضغط الدم
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة، مفاجأة عن عادة شائعة لدى الجميع بوجود علاقة مباشرة لمشروب “الكركديه” بمعالجة ارتفاع ضغط الدم.

وردت” الصحة” حول ما يتردد عن تعارض “الكركديه” مع الحبوب والأدوية المخصصة لعلاج ارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى تأثير ضغط الدم على إمكانية تلقي التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وقالت “الصحة”: بشكل عام لا تتوفر أدلة علمية كافية تفيد بفعالية مشروب الكركديه في خفض قراءات ضغط الدم المرتفع”، داعية إلى التواصل معها على الرقم المجاني (937) – استشارات طبية – تحويلة رقم (4) وذلك للمزيد من التوضيح ومعرفة قياسات الضغط إذا كانت طبيعية أو مرتفعة أو منخفضة، متمنية للجميع الصحة والعافية.

وأكدت “الصحة”- حسب عكاظ- أن ضغط الدم الطبيعي للشخص غير المصاب بارتفاع الضغط يكون 120/80 ملم زئبقي وأقل، بحيث لا يقل ضغط الدم الانقباضي عن 90 ملم زئبقي أو ضغط الدم الانبساطي عن 60 ملم زئبقي.

وأوضحت أن الأمراض المزمنة لا تُعد من موانع تلقي لقاح فيروس كورونا، ناصحة بإخبار الطبيب بالتاريخ المرضي بالتفصيل قبل أخذ اللقاح، وما إذا كان المريض يعاني مرضاً مزمناً، مثل: السكري، أو ارتفاع ضغط الدم، أو الربو، ومدى التحكم به، والخطة العلاجية التي يتلقاها المريض في الوقت الحالي.

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