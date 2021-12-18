بعد خلافات واسعة مع مليشيا الحوثي.. إيران تؤكد مغادرة سفيرها لصنعاء

تواصل – وكالات:

قالت طهران إن سفيرها لدى ميليشيا الحوثي في اليمن حسن إيرلو، غادر البلاد من مطار صنعاء، على إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأوضحت خارجية إيران، أن سفيرها لدى الحوثيين احتاج لعلاج خارج اليمن لإصابته بكورونا.

يأتي ذلك بينما أكدت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، أمس الجمعة، وجود خلاف بين السفير الإيراني والميليشيا التي اعتبرته مشكلة سياسية بالنظر إلى نفوذه الكبير في اليمن، والذي بات يعزز التصور بأن “الحوثيين يستجيبون لإيران”.

وأفاد تقرير “وول ستريت جورنال” أن السفير كان يعمل بصورة طبيعية حتى أيام قليلة ماضية، ما ينفي إصابته بالفيروس.

وكشفت مصادر وفقا لـ”وول ستريت جورنال”، عن أنباء مختلفة بشأن حول أسباب إجلاء إيرلو سفير طهران لدى الحوثيين في صنعاء، ومن تلك الأنباء إصابته في إحدى الغارات الجوية، غير أن الحوثيين أشاروا إلى إصابته بكورونا.

وكانت إيران أعلنت في أكتوبر 2020 وصول سفيرها إلى الحوثيين في صنعاء من دون أن توضح تاريخ وصوله الفعلي أو كيفية حصول ذلك، علما أن مطار العاصمة اليمنية كان مغلقا أمام الرحلات مع فرض تحالف دعم الشرعية في اليمن السيطرة على الأجواء اليمنية.