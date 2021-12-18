«التجارة»: 60 يومًا على انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع في التستر التجاري

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة، عن قرب انتهاء مهلة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري التي حددتها الجهات المعنية في المملكة، مشيرة إلى أن المدة المتبقية 60 يومًا.

وستكون آليات العمل الرقابي بعد انتهاء الفترة التصحيحية صارمة وبأساليب جديدة تعتمد على الذكاء الصناعي في تحليل بيانات المنشآت المخالفة وضبطها وإيقاع العقوبات المشددة عليها، والتي تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بهما معاً.

وكانت المدة الزمنية المحددة للتصحيح من المفترض أن تنتهي بحلول 15 المحرم 1443هـ الموافق 23 أغسطس 2021 الماضي غير أن موافقة صدرت من مجلس الوزراء بتمديدها إلى ستة أشهر اخرى لتكون الفرصة سانحة أمام من يريد تصحيح أوضاع منشأته.