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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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توضيح من جامعة الإمام محمد بن سعود بشأن اختبارات الفصل الأول

توضيح من جامعة الإمام محمد بن سعود بشأن اختبارات الفصل الأول
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، استمرار اختبارات الفصل الدراسي الأول بدءا من يوم غد الأحد، بمشيئة الله تعالى.

وقالت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: تنبيه.. أخي الطالب؛ أختي الطالبة: تستمر اختبارات الفصل الدراسي الأول 1443 هـ بداية من يوم غدًا الأحد 15-05-1443 هـ وحتى نهاية يوم الخميس 19-05-1443 هـ”.

وأضافت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد أنه يجب على الطلاب والطالبات، الالتزام والتقيد بالمواعيد المحددة في إفادة مواعيد الاختبارات والحضور حسب الوقت المحدد في الإفادة.

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