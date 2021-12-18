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احتراما للغة القرآن .. غوتيريس يبدأ كلمته في الأمم المتحدة بـ ” السلام عليكم”

احتراما للغة القرآن .. غوتيريس يبدأ كلمته في الأمم المتحدة بـ ” السلام عليكم”
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تواصل- فريق التحرير

بدأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس كلمته التي ألقاها اليوم السبت بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية بـ”السلام عليكم”.

وقال غوتيريس في كلمته بهذه المناسبة: “يسعدني أن أشارككم الاحتفال بيوم اللغة العربية، فهي من إحدى أقدم اللغات التي نطق بها البشر منذ فجر التاريخ.

وأضاف أن اللغة العربية كانت لغة التواصل الشائعة في مجالات التجارة والفن والعلم، فهي لغة غنية ونابضة بالحياة، وتوحد ملايين الناس في 22 دولة ناطقة بالعربية.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن اللغة العربية تربط بين حوالي ملياري مسلم يستخدمونها في صلاتهم ودعائهم.

ونوه أنه في الأمم المتحدة تساهم اللغة العربية يوميا في التواصل المتناغم بين الشعوب والأمم، وحري بنا تعزيز الحوار والتفاهم المتبادل، وأن نحتفي بتنوع الأسرة البشرية.

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