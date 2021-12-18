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بسبب كورونا.. رئيس وزراء الأردن وابنته في الحجر المنزلي

بسبب كورونا.. رئيس وزراء الأردن وابنته في الحجر المنزلي
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تواصل – وكالات:

أكد التلفزيون الأردني، اليوم السبت، بأن رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، موجود في العزل المنزلي، بعد إصابة ابنه وابنته بفيروس كورونا.

من جهته، أعلن وزير الصحة الأردني، فراس الهواري، في مقابلة مع “التلفزيون الأردني”، أن “الأردن اكتشف 7 حالات ثبتت إصابتها بـ”أوميكرون”، وأن جميع الحالات التي جاءت من الخارج كانت لديهم نتيجة فحص سلبية قبل وصولهم، لكن نتيجة فحص الوصول كانت إيجابية”.

وقال إن “أوميكرون” سيصبح النسخة السائدة من فيروس كورونا”، مشيرا إلى أن “سرعة انتشاره 3 أضعاف سرعة انتشار المتحورات الأخرى، والمؤشرات تقول إن أعراضه أقل حدة وفق الدراسات”.

ودعا الهواري المواطنين إلى الحصول على جرعة ثالثة معززة من لقاح كورونا بعد 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية،

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