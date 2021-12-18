طوابير انتظار طويلة تعود لشوارع أمريكا.. ماذا يحدث ؟

تواصل – فريق التحرير:

عادت طوابير الانتظار الطويلة مجدداً إلى شوارع العديد من الولايات الأمريكية، ومنها نيويورك وميامي أمام مراكز اختبارات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

يأتي ذلك تزامنا، مع ارتفاع حالات فيروس كورونا والانتشار المتزايد لمتحور أوميكرون، وتحذير الخبراء من موجة قوية وقاسية في الشتاء.

ويحذر الخبراء من أن أوميكرون قد يتزايد ويصبح المهيمن في الأسابيع المقبلة، رغم أن متحور دلتا هو السائد في الولايات المتحدة.

يشار إلى أن حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفعت في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% خلال الـ 24 ساعة الماضية، لتصل إلى 50.5 مليون حالة، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.