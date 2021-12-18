شاهد.. زخّات المطر تتساقط على القصيم وسط سعادة بين المواطنين

تواصل- فريق التحرير

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر تساقط الأمطار في القصيم، مع تفاعل وسعادة بين المواطنين.

وبحسب مقطع الفيديو يظهر فيه أحد المواطنيد داخل مركبته ، معبرا عن سعادته بسقوط المطر وموجها عبارات الشكر والحمد لله على نزول الأمطار.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع سقوط أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على 7 مناطق بالمملكة، اليوم السبت.

وفي بيان له، أوضح “الأرصاد”، أن الحالة الممطرة تشمل أجزاءً من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم، والرياض، والأجزاء الشرقية من منطقة الحدود الشمالية، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.