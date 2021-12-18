عدد الدول وسرعة الانتشار.. الصحة العالمية تكشف مفاجأة جديدة عن «أوميكرون»

تواصل- فريق التحرير

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت إن المتحور أوميكرون يتفشى بسرعة تفوق المتحور دلتا، وبات منتشرا في 89 دولة.

وأضافت أن عدد الإصابات تضاعف خلال ما يراوح بين يوم ونصف و3 أيام في المناطق التي تشهد تفشيا محليا.

وأوضحت أن أوميكرون ينتشر على نحو سريع في البلدان التي بها مستويات مرتفعة من التطعيم بين السكان، لكن لم يتضح إن كان السبب يكمن في قدرة الفيروس على مقاومة اللقاح أمام قدرته المتزايدة على الانتشار أم في الأمرين معا.

وكانت المنظمة قد صنفت المتحور أوميكرون على أنه متحور مثير للقلق في 26 نوفمبر الماضي، فور اكتشافه أول مرة، ولا يزال الكثير غير معلوم عنه، بما في ذلك شدة الأعراض الناتجة عن الإصابة به.

بينما قال مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين إنه متفائل بـ”مستقبل أفضل”، رغم أنه يشير إلى أن الأزمة قد تسوء لأن المتحوّر أوميكرون يبدو قادرا على رفع معدل الإصابات بكورونا بشكل حاد وملء المستشفيات.