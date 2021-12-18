شاهد.. ماذا فعل فايز المالكي مع أبناء محمد الشمري في المستشفى؟

تواصل- فريق التحرير:

شهدت مستشفى “رفحاء المركزي” زيارات عدة من مسؤولين وشخصيات عامة، إلى أطفال الفقيد محمد الشمري- رحمه الله- الذي توفى رفقة طفلين من أطفاله في حادث مروري أثناء سفرهم إلى الرياض، فيما أصيب ثلاثة آخرين من أطفاله وزوجته.

وبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، زار محافظ رفحاء فراج بن سعود العماني اليوم، أطفال “الشمري”، في مستشفى رفحاء المركزي.

واطمأن المحافظ خلال الزيارة على حالتهم الصحية وسير الإجراءات الطبية المتبعة في علاجهم، متمنياً لهم الشفاء العاجل.

كما زارهم الممثل فايز المالكي، لمحاولة التخفيف عنهم تعاطفًا لما حدث لهم من مأساة الإصابة ورحيل والدهم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي”، فيديو من زيارته لهم يوثق محاولته رسم الابتسامة على وجوههم، حيث قام بموقف طريف مع أحدهم، مؤكدًا عليه بشكل طريف أن لا يكون حزينًا، قائلَا :” حركات أنا تعبان أو زعلان ما فينا من كده.. وإلا هاخد اللى جبته( باقة ورد)”، فيما ضحك الأطفال جميعًا وتجاذبوا معه أطراف الحديث.