ملاحقة جديدة.. وزير الداخلية اللبناني : طلبنا أسماء المشاركين في مؤتمر الوفاق المسييء للبحرين

تواصل- فريق التحرير

قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي إننا طلبنا لائحة بأسماء المشاركين في مؤتمر “الوفاق” البحرينية.

وكان وزير الداخلية بسام مولوي قد ظهر في مقابلة عبر قناة “الحدث”، مؤكدا أننا طلبنا لائحة بأسماء المشاركين في مؤتمر الوفاق البحرينية لقناعة لبنان بعلاقاته الراسخة مع الدول العربية.

وأضاف أن انزعاج أي طرف من ترحيل أعضاء الوفاق لا يمنع تطبيق القوانين.

يذكر أن مولوي كان قد وجه تعميما، باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الآيلة إلى ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين الى خارج لبنان.

يأتي هذا عقب ما سببه انعقاد المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية المذكورة في بيروت في الحادي عشر من ديسمبر الجاري، من إساءة إلى علاقة لبنان بمملكة البحرين الشقيقة، ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية.