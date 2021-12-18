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110 سنوات لقائد شاحنة بولاية أمريكية.. ماذا حدث (فيديو)

110 سنوات لقائد شاحنة بولاية أمريكية.. ماذا حدث (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير

قضت محكمة أمريكية على مهاجر كوبي يعمل قائد شاحنة  بالسجن لمدة 110سنوات في ولاية كولورادو الأمريكية.

وكان قائد الشاحنة قد فقد السيطرة على المركبة لأن الفرامل لم تعمل فاصطدم بعدة سيارات ومات 4 أشخاص.

وبحسب ما نشره الإعلامي إياد الحمود، فقد أحيل للمحكمة وبكى طالبا العفو لأن كل ما حدث كان غصبا عنه ولم يقصد القتل، لكن القاضي وصفه بالمهمل.

ونوه الحمود أن الكثيرين من المواطنين هناك صُدموا من الحكم الذي وصفوه بالجائر ويقومون حاليا بالتوقيع على عريضة كبيرة لإعادة محاكمته لتبرئته، لأنه لا يوجد دليل لانشغاله بالجوال أو أنه كان مخمورا.

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