سداد مليوني ريال ديون «محمد الشمري».. لفتة إنسانية من الأمير عبدالعزيز بن فهد

تواصل- فريق التحرير:

في لفتة إنسانية، قام الأمير عبدالعزيز بن فهد، بسداد ديون الراحل محمد الشمري- رحمه الله- والتي بلغت مليوني ريال.

وكتب فايز المالكي عبر حسابه على “تويتر” :” صاحب الأيادي البيضاء سمو الأمير #عبدالعزيز_بن_فهد يتكفل بـ 2 مليون ريال لسداد دين #محمد_غانم_الشمري بعد وفاته مع ولديه.. كتب الله له الأجر”.

كما قدم الأمير عبدالعزيز بن فهد، مبلغ نصف مليون ريال مساعدة مالية لأسرة محمد الشمري الذي توفي هو واثنان من أبنائه.

وسادت حالة من الحزن والصدمة بعد وفاة مشهور سناب شات محمد الشمري واثنين من أبنائه في الحادث المروع، حيث كان أخر ظهور له قبل وفاته، في مقطع فيديو قال فيه: “ادعوا لنا نوصل بالسلامة إن شاء الله للرياض”.

يذكر أن أحد الأصدقاء المقربين من مشهور “سناب شات” الراحل محمد الشمري- رحمه الله- كشف عن آخر تطورات حالة أسرته الصحية.

وأوضح “عبدالرحمن العمار” أن زوجة الشمري وأبنائه الثلاثة يرقدون في أحد المستشفيات، بعد تعرضهم للحادث الذي أسفر عن وفاة الشمري، واثنين من أطفاله.

وأكد صديق الراحل، أن حالتهم الصحية مستقرة ويتلقون الرعاية والعلاج اللازم، مشيرا إلى أن حالة زوجته النفسية سيئة جدا بسبب رحيل زوجها وطفليها- رحمهم الله-.