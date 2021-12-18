الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

ترامب: اللعنة على «نتنياهو» فعلتُ من أجله الكثير

ترامب: اللعنة على «نتنياهو» فعلتُ من أجله الكثير
0

تواصل- فريق التحرير

«اللعنة عليه».. بهذه العبارة صبّ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب جام غضبه على اليهود الأميركيين.

وجاءت تصريحات ترامب الغاضبة خلال مقابلة صحفية، بسبب تصويتهم للحزب الديمقراطي.

وأضاف ترامب خلال مقابلة مع الصحفي بدولة الاحتلال باراك رافيد، أن اليهود الأمريكيين لا يهتمون بعاصمة دولة الاحتلال تل أبيب واللوم يقع على ميلهم للتصويت للديمقراطيين.

كما أعرب ترامب عن خيبة أمله من رئيس الوزراء الصهيوني السابق بنيامين نتنياهو بعد أن سارع الأخير لتهنئة جو بايدن بتوليه الرئاسة الأميركية.

وتابع قائلا: أول شخص هنأ بايدن هو نتنياهو .. الرجل الذي فعلتُ من أجله أكثر من أي شخص آخر، فعل ذلك.

ونوه في حديثه أيضا بالقول: لم أتحدث معه منذ ذلك الحين، اللعنة عليه، منوها أن دولة الاحتلال كانت تتمتع بسلطة مطلقة على الكونغرس.

يذكر أن ترامب كان قد اشتكى  في 2019  من دعم اليهود الأمريكيين للديمقراطيين.

مواد ذات صلة

ترامب يتوعد دولة الاحتلال: سأكشف المستور

ترامب يتوعد دولة الاحتلال: سأكشف المستور

ترامب يسًب نتنياهو ويتهمه بالخيانة ويكشف هذا السر

ترامب يسًب نتنياهو ويتهمه بالخيانة ويكشف هذا السر

شاهد.. «ترامب» يَسُبّ قائد الجيش الأمريكي ‏

شاهد.. «ترامب» يَسُبّ قائد الجيش الأمريكي ‏

ترامب يجمع مليار دولار من مؤسسات استثمار.. لماذا؟

ترامب يجمع مليار دولار من مؤسسات استثمار.. لماذا؟

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>