ترامب: اللعنة على «نتنياهو» فعلتُ من أجله الكثير

تواصل- فريق التحرير

«اللعنة عليه».. بهذه العبارة صبّ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب جام غضبه على اليهود الأميركيين.

وجاءت تصريحات ترامب الغاضبة خلال مقابلة صحفية، بسبب تصويتهم للحزب الديمقراطي.

وأضاف ترامب خلال مقابلة مع الصحفي بدولة الاحتلال باراك رافيد، أن اليهود الأمريكيين لا يهتمون بعاصمة دولة الاحتلال تل أبيب واللوم يقع على ميلهم للتصويت للديمقراطيين.

كما أعرب ترامب عن خيبة أمله من رئيس الوزراء الصهيوني السابق بنيامين نتنياهو بعد أن سارع الأخير لتهنئة جو بايدن بتوليه الرئاسة الأميركية.

وتابع قائلا: أول شخص هنأ بايدن هو نتنياهو .. الرجل الذي فعلتُ من أجله أكثر من أي شخص آخر، فعل ذلك.

ونوه في حديثه أيضا بالقول: لم أتحدث معه منذ ذلك الحين، اللعنة عليه، منوها أن دولة الاحتلال كانت تتمتع بسلطة مطلقة على الكونغرس.

يذكر أن ترامب كان قد اشتكى في 2019 من دعم اليهود الأمريكيين للديمقراطيين.