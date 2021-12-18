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دواء في الهند لا يُباع في المملكة يشفي من مرض السكري..«النمر» يوضح

دواء في الهند لا يُباع في المملكة يشفي من مرض السكري..«النمر» يوضح
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تواصل- فريق التحرير:

رد استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر، على سؤال مواطنة حول إحضار عامل هندي لوالدها دواء زعم أنه يُباع في الهند ولا يُباع في المملكة، يعالج نهائيًا مرض السكري.

وقالت المواطنة: الوالد يعاني من السكر وقام عامل هندي بإحضار دواء من الهند لايباع  في المملكة وأخبر الوالد أنه إذا استمر عليه شهرين سوف يُشفى من السكر وأنا خائفة على الوالد ما رأيك دكتور؟”.

وأجاب “النمر” مؤكدًا أنه لا يوجد دواء في العالم- حتى الآن- يعالج من مرض السكري.

وقال عبر حسابه على “تويتر” :” لا يأخذ هذا الدواء ..بل يتابع مع طبيب السكري الذي يعرف حالته”، متابعًا :” وليس هناك دواء في العالم إلى الآن يشفي من السكري”.

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