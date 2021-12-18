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إحياءً للسنة النبوية.. مساجد الكويت تقيم صلاة الاستسقاء  (صور)

إحياءً للسنة النبوية.. مساجد الكويت تقيم صلاة الاستسقاء  (صور)
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تواصل- فريق التحرير

أقيمت صلاة الاستسقاء في عدد من مساجد الكويت صباح اليوم السبت، وذلك إحياءً لسنة النبي الكريم – صلى الله عليه وسلم – في طلب الغيث والسقيا من رب العالمين.

وتقام صلاة الاستسقاء عند حدوث الجدب وانقطاع المطر وشدة حاجة الإنسان والحيوان والنبات إلى الماء، وهي سنة مؤكدة تصلى بإمام، وعدد ركعاتها اثنتان تبدأ الأولى بسبع تكبيرات والأخيرة بخمس تكبيرات.

وبعد الصلاة هناك خطبة وبعد الخطبة يدعو الإمام ويرفع يده مع المصلين إلى السماء سائلين الله جلت قدرته الغوث والسقيا لعباده وسائر الأحياء ونزول الغيث والقَطْر.

 

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