أمير عسير يفاجئ مواطنًا تعطلت مركبته في الطريق بهدية غير متوقعة

تواصل- فريق التحرير:

تصادف مرور الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، بمركبته في الرديغة غرب محايل، على مواطن تعطلت مركبته في الطريق، فتوقف وتحدث معه ثم اصطحبه في مركبته قبل أن يفاجئه بهدية غير متوقعة.

وحين توقف الأمير تركي بن طلال، سأل المواطن إن كان يملك مركبة أخرى غير المعطلة، ليجيبه المواطن أنه لا يملك غيرها، فطلب الأمير منه الركوب معه في مركبته.

وبعد ذلك، توجه الأمير تركي بن طلال مع المواطن إلى معرض السيارات، واشترى للمواطن مركبة جديدة طراز “تويوتا هايلكس” لعام 2021، وقال له: “توكل على الله”.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالموقف الإنساني الذي اتخذه الأمير تركي تجاه المواطن.