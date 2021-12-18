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ضبط 15,088 مخالفاً.. الداخلية تعلن حصاد جهود أسبوع

ضبط 15,088 مخالفاً.. الداخلية تعلن حصاد جهود أسبوع
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 تواصل- فريق التحرير:

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 1443/5/5 الموافق 2021/12/9، حتى 1443/5/11 الموافق 2021/12/15 عن ضبط 15,088 مخالفاً، منهم 7508 مخالفين لنظام الإقامة، و5730 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و1850 مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل السعودية 454 شخصاً، 34% منهم يمنيو الجنسية، و59% إثيوبيو الجنسية، و7% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 21 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة، فيما تم ضبط 16 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وقد بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 91,551 وافداً مخالفاً، منهم 82,841 رجلاً، و8710 نساء، في حين تمت إحالة 79,863 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2170 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 7663 مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثةً الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

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