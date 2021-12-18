الحج والعمرة:  لا صحة لدخول الكعبة أو مواعيد استلام الحجر الأسود

تواصل- فريق التحرير

قالت وزارة الحج والعمرة إنه لم يسمح بدخول الكعبة، كما أنه لا يوجد في تطبيق «اعتمرنا» خدمة حجز موعد لاستلام الحجر الأسود،.

وأكدت الوزارة أن إمكانية استلام الحجر الأسود تخضع لأنظمة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ويمكن التواصل معهم للمزيد من المعلومات، بحسب عكاظ.

يذكر أنه في وقت سابق، كانت قد أفصحت مصادر بأنه سيتم تنظيم خدمة حجز استلام الحجر الأسود واستلام الركن اليماني، والصلاة في حجر إسماعيل.

ونوهت المصادر حينها أن ذلك سيكون من خلال التطبيقات الإلكترونية المعتمدة، وذلك بعد إتاحة خدمة حجز الطواف لغير المعتمرين في المسجد الحرام.