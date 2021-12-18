«أرامكو» تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

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أعلنت شركة أرامكو لتجارة المنتجات (Aramco Trading)، تعلن عبر بوابة التوظيف الرسمية، توفر وظائف شاغرة للعمل بمجال السفن – وفق التفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– كبير مفتشي السفن

(Sr. Ship Inspector)

المؤهلات والخبرات:

– حاصل على الشهادة البحرية الدولية بصفته ملاحًا رئيسيًا (غير محدود) على الناقلات.

– اعتماد OCIMF كمفتش سفن من الفئة SIRE.

– يجب أن تكون خبرته العملية أكثر من 8 سنوات من الخبرة ذات الصلة ، على الأقل 3 سنوات في البحر في الإبحار التجاري الدولي بصفته ربان السفينة (قبطان السفينة).

– 3 سنوات على الأقل في الإدارة البحرية على الشاطئ ، أي مفتش السفينة أو ما يعادله.

– يجب أن تشمل مهاراته التحقيق في الحوادث البحرية والإبلاغ عنها ،

– مهارات اتصال شفهية وكتابية ممتازة.

– وتفتيش السفن ، وفحص السفن.

– معرفة عمليات نقل السفن إلى السفن.

– معرفة عمليات الموانئ والمحطات.

– معرفة النفط الخام ، والمنتجات النفطية ، وغاز البترول المسال ، وصناعة المواد الكيميائية .

عن أرامكو للتجارة:

شركة تابعة لأرامكو السعودية (الذراع التجارية لأرامكو السعودية) تأسست عام 2012م لتسويق المنتجات المكرَّرة والبتروكيميائيات السائبة والكيميائية والبوليمرية، تقوم الشركة بتداول حوالي 1.5 مليون برميل من المنتجات البترولية المختلفة بشكل يومي في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أوروبا والأمريكتين وإفريقيا وآسيا والشرق الأوسط. وتستخدم الشركة أسطولًا يضم أكثر من 40 سفينة، تُنفِّذ أكثر من 1190 رحلة بحرية سنويًا.

طريقة التقديم:

– للإطلاع على الوصف الوظيفي وبقية الشروط والتقديم عبر بوابة التوظيف لـ (Aramco Trading):

بوابة التوظيفاضغط هنا:

* التقديم عن طريق كتابة المسمى الوظيفي (باللغة الإنجليزية) في مربع البحث ثم الضغط على (Search).

* وللإطلاع على جميع الوظائف المتاحة؛ اضغط على (Search Jobs) مباشرة؛ بدون كتابة المسمى الوظيفي.