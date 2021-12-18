الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«أرامكو» تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

«أرامكو» تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط ورابط التقديم
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة أرامكو لتجارة المنتجات (Aramco Trading)، تعلن عبر بوابة التوظيف الرسمية، توفر وظائف شاغرة للعمل بمجال السفن – وفق التفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– كبير مفتشي السفن

(Sr. Ship Inspector)

المؤهلات والخبرات:

– حاصل على الشهادة البحرية الدولية بصفته ملاحًا رئيسيًا (غير محدود) على الناقلات.

– اعتماد OCIMF كمفتش سفن من الفئة SIRE.

– يجب أن تكون خبرته العملية أكثر من 8 سنوات من الخبرة ذات الصلة ، على الأقل 3 سنوات في البحر في الإبحار التجاري الدولي بصفته ربان السفينة (قبطان السفينة).

– 3 سنوات على الأقل في الإدارة البحرية على الشاطئ ، أي مفتش السفينة أو ما يعادله.

– يجب أن تشمل مهاراته التحقيق في الحوادث البحرية والإبلاغ عنها ،

– مهارات اتصال شفهية وكتابية ممتازة.

– وتفتيش السفن ، وفحص السفن.

– معرفة عمليات نقل السفن إلى السفن.

– معرفة عمليات الموانئ والمحطات.

– معرفة النفط الخام ، والمنتجات النفطية ، وغاز البترول المسال ، وصناعة المواد الكيميائية .

عن أرامكو للتجارة:

شركة تابعة لأرامكو السعودية (الذراع التجارية لأرامكو السعودية) تأسست عام 2012م لتسويق المنتجات المكرَّرة والبتروكيميائيات السائبة والكيميائية والبوليمرية، تقوم الشركة بتداول حوالي 1.5 مليون برميل من المنتجات البترولية المختلفة بشكل يومي في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أوروبا والأمريكتين وإفريقيا وآسيا والشرق الأوسط. وتستخدم الشركة أسطولًا يضم أكثر من 40 سفينة، تُنفِّذ أكثر من 1190 رحلة بحرية سنويًا.

طريقة التقديم:

– للإطلاع على الوصف الوظيفي وبقية الشروط والتقديم  عبر بوابة التوظيف لـ (Aramco Trading):

بوابة التوظيفاضغط هنا:

* التقديم عن طريق كتابة المسمى الوظيفي (باللغة الإنجليزية) في مربع البحث ثم الضغط على (Search).

* وللإطلاع على جميع الوظائف المتاحة؛ اضغط على (Search Jobs) مباشرة؛ بدون كتابة المسمى الوظيفي.

مواد ذات صلة

وظائف شاغرة بفروع مستشفى الملك فيصل

وظائف شاغرة بفروع مستشفى الملك فيصل

وزارة الاقتصاد والتخطيط تعلن حاجتها لشغل عدد من الوظائف بالرياض

وزارة الاقتصاد والتخطيط تعلن حاجتها لشغل عدد من الوظائف بالرياض

لحملة الدبلوم والبكالوريوس فما فوق.. مركز “أرامكو الطبي” يُعلن عن وظائف شاغرة

لحملة الدبلوم والبكالوريوس فما فوق.. مركز “أرامكو الطبي” يُعلن عن وظائف شاغرة

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة المهندسين

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة المهندسين

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>