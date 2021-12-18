أول ظهور لأطفال محمد الشمري داخل المستشفى وتوجيه عاجل من الأمير فيصل بن سلطان

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق حالة أطفال مشهور “سناب شات” الراحل محمد الشمري- رحمه الله- داخل المستشفى في أول ظهور لهما بعد نجاتهم من الموت في حادث مروري مروع راح ضحيته والدهم واثنين من أشقائهم (طفل 7 شهور وطفلة 5 سنوات).

وبدا أبناء- الشمري- في حالة صحية جيدة، ويحظوا برعاية طبية وتلقي العلاج اللازم.

وبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، زار محافظ رفحاء فراج بن سعود العماني اليوم، أطفال “الشمري”، في مستشفى رفحاء المركزي.

واطمأن المحافظ خلال الزيارة على حالتهم الصحية وسير الإجراءات الطبية المتبعة في علاجهم، متمنياً لهم الشفاء العاجل.

وأظهر الفيديو قيام محافظ رفحاء فراج العماني بزيارة المصابين في مستشفى رفحاء للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وخلال الفيديو ظهر محافظ رفحاء داخل غرفة بالمستشفى منوم بها أبناء الشمري والذين تبين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.