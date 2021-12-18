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مستوطنون صهاينة يهاجمون أسرة فلسطينية ويصيبون مواطنًا إصابات بالغة

مستوطنون صهاينة يهاجمون أسرة فلسطينية ويصيبون مواطنًا إصابات بالغة
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تواصل – فريق التحرير

أظهرت صورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، للمواطن الفلسطيني وائل مقبل، الذي أصيب اثر اعتداء مستوطنين صهاينة على أسرته، حيث تواجد في المستشفى وظهرت عليه إصابات وتورم في وجهه.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية الجمعة، أن مجموعة من المستوطنين المتطرفين هاجموا عدة مدن فلسطينية وعمدوا إلى تخريب ممتلكات في قرية بالضفة الغربية بالقرب من نابلس.

وذلك بعد ساعات من مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين في هجوم إطلاق نار. وذكرت التقارير أن عشرات السيارات تضررت جنوب نابلس وأصيب 3 أشخاص، كما هاجم المستوطنون منزل أحدى العائلات وحطموا نوافذه واعتدوا بالضرب على وائل مقبل.

يأتي هذه في وقت طالبت قيه الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف إرهاب المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أعلنت عن إصابة 154 فلسطينيًا الجمعة، خلال المواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في قرى وبلدات مدينة نابلس.

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