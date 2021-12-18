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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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شاهد.. حوت قاتل يقتنص وجبته من على اليابسة

شاهد.. حوت قاتل يقتنص وجبته من على اليابسة
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تواصل – وكالات:

أظهرت فيديوهات متداولة على صفحات متخصصة في علوم البحار، استراتيجية صيد جديدة وغريبة من نوعها لحيتان “الأوركا” القاتلة، وهي تقتنص الفقمات من اليابسة، في ظاهرة فريدة تم رصدها على سواحل باتاجونيا في الأرجنتين.

ونشرت الصفحات فيديوهات، تظهر فيها هذه الحيتان الضخمة، صاحبة المظهر الجميل الخداع، وهي تهاجم فرائسها على اليابسة براعة ومهارة مذهلة، حسب” سبوتنيك”.

وأوضحت أن حيتان الأوركا القاتلة يبدو أنها تعلمت إستراتيجية فريدة لصيد الفقمات من شاطئ البحر، حيث تنتظر متسللة داخل المياه الساحلية بانتظار اقتراب الضحية من شاطئ البحر، لتهجم  بقوة مفاجئة ثم تعود إلى المياه، وهي تتمايل يمينًا ويسارًا بعد صيد فريستها.

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