بسبب التجسس “فيسبوك” يحجب صفحات لشركات صهيونية

تواصل – وكالات:

قررت شركة “ميتا” حجب نحو 1500 صفحة وحساب على “إنستجرام” و”واتس آب” و”فيس بوك”، معظمها زائفة وتابعة لعدد من منتجي برامج التجسس، بينها 4 شركات صهيونية تابعة لدولة الاحتلال.

وأكدت الشركة أن الصفحات المزيفة استهدفت المستخدمين في أكثرمن 100 بلد، وأن الصفحات تابعة لشركات هندية وصهيونية وأوروبية، وفق تصريحات للشركة نقلتها ” سبوتنيك”.

وأوضحت أن من بين الشركات التي تصمم برامج التجسس، شركة كان المنتج السينمائي السابق في هوليوود هارفي واينستين، يستخدمها لجمع بيانات شخصية عن مستخدمين بشكل غير مشروع، مما اعتبرته الشركة انتهاكًا لخصوصيات المستخدمين.