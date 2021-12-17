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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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شاهد.. مصرع 11 وسقوط جسر نينوى الحديدي بسبب الفيضانات بالعراق

شاهد.. مصرع 11 وسقوط جسر نينوى الحديدي بسبب الفيضانات بالعراق
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تواصل – وكالات:

اجتاحت السيول والفيضانات الكبيرة عددًا من المحافظات العراقية، تسببت بوقوع حوادث وخسائر بشرية ومادية كبيرة، نتيجة هطول الأمطار الغزيرة، بإجلاء العديد من العوائل المحاصرة نتيجة السيول.

وأغرقت الأمطار الغزيرة والسيول الجمعة، مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان، ومحافظتي كركوك ونينوى، مما أدى إلى سقوط الجسر الحديدي، وتوقفه عن الخدمة، بعدما جرفته السيول، حسب” سكاي نيوز”.

واندفعت السيول والفيضانات المدمرة، تجاه العديد من أحياء وضواحي المحافظات الشمالية، جراء الهطول الغزير للأمطار على مدى ساعات النهار وحتى بعد منتصف الليل.

وارتفعت أعداد ضحايا السيول والفيضانات، إلى 11 قتيلًا، بينهم رضيع ومقيمون أجانب، فيما لا يزال هناك العديد من المفقودين جرفتهم السيول، والذين تتوقع الأجهزة الأمنية وفاتهم، بالإضافة إلى تضرر مئات المنازل والسيارات والمحال التجارية، وخسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

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