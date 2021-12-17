بعد إصابة 154.. الرئاسة الفلسطينية تطالب بتحرك عاجل لوقف الإرهاب الصهيوني

تواصل – واس

طالبت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف إرهاب المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل.

وقالت الرئاسة إن هذا الإرهاب يزداد بشكل يومي بتشجيع وحماية من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وما شاهدناه اليوم من اعتداءات لهؤلاء الإرهابيين على المواطنين العزل الآمنين في منازلهم لهو أكبر دليل على هذا التشجيع للإرهاب من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت الرئاسة المجتمع الدولي للتحرك العاجل لإجبار الاحتلال بوقف هذا الإرهاب الذي يمارس ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وأيضا لتوفير حماية دولية لأبناء شعبنا الممارس بحقهم أبشع الإرهاب أمام أعين العالم والمجتمع الدولي.

وأكدت الرئاسة أنه لن ينعم أحد بالاستقرار إذا لم ينعم به الشعب الفلسطيني، وهذه الممارسات ستبقي المنطقة بدوامة من العنف.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة 154 فلسطينيًا الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في قرى وبلدات مدينة نابلس.